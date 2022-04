Wie geht es ohne Herbizide?

Main-Tauber-Kreis. Die Bio-Musterregion Main-Tauber und das Landwirtschaftsamt Main-Tauber veranstalten am Freitag, 22. April, in Beckstein, Gewann „Geisberg“, eine Maschinenvorführung zur herbizidfreien Unterstockbearbeitung in Rebanlagen. Beginn ist um 14 Uhr.

Für eine herbizidfreie Bearbeitung im Unterstock stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Universallösung, die für alle Weinberglagen und sämtliche Betriebsstrukturen geeignet ist, gibt es nicht. Bei der Maschinenvorführung soll die aktuelle Bandbreite an Maschinen wie Rollhacken, Scheibenpflüge, Flachschargeräte sowie Mulch- und Bürstengeräte vorgestellt werden. Die Geräte verschiedener Hersteller werden einerseits von Praxisbetrieben und andererseits vom regionalen Landmaschinenhandel (Neugeräte) zur Verfügung gestellt.

Auch in konventionell bewirtschafteten Weinbergslagen stellt sich die Frage, wie die Bewirtschaftung unter den Rebstöcken zukünftig erfolgen kann, wenn seither gängige Herbizidanwendungen nur noch eingeschränkt möglich sind. „Wir wollen allen Winzern deshalb eine praktische Anschauungsmöglichkeit zu den mechanischen Alternativen bieten. Die Teilnehmer können die Geräte unmittelbar im Einsatz erleben“, ergänzt Weinbauberater Roland Zipf vom Landwirtschaftsamt.

Die Moderation übernimmt Technikexperte Burkhard Graber von der Bayrischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim. Die Zufahrt zum Vorführgelände ist ausgeschildert, Parkmöglichkeiten stehen entlang der Weinbergswege und an gekennzeichneten Plätzen zur Verfügung. Bei schlechter Witterung muss die Veranstaltung kurzfristig verschoben werden, ein Ausweichtermin wird entsprechend bekanntgegeben. lra