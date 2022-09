Wie Firmen und Behörden Energie sparen

Buchen. Unternehmen und Kommunen bereiten sich bereits auf die kalte Jahreszeit vor. Das Landratsamt setzt die Verordnung des Landes zum Energiesparen um. Außerdem gibt es seinen Mitarbeitern Tipps zum Energiesparen. Die Unternehmen „Scheuermann + Heilig“ und „OKW Gehäusesysteme“ aus Buchen dagegen schreiben keine Höchsttemperatur für ihre Büros vor. Die beiden Unternehmen planen allerdings Maßnahmen, langfristig Energie zu sparen beziehungsweise Öl und Gas durch regenerative Energieträger zu ersetzen. So will „Scheuermann + Heilig“ im Zuge der nächsten Gebäudesanierung weitere Photovoltaik-Anlagen auf Dächern installieren lassen. Das OKW beheizt sein Bürogebäude in Buchen mit einer Wärmepumpe. Außerdem habe es die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. mb

