Wenn die Ämter-Lücke klafft

Main-Tauber-Kreis. Die finanzielle Krise kann für Familien oder Einzelpersonen manchmal sehr schnell kommen. Wer ohnehin in einer prekären Situation lebt, für den können schon geringe und unkalkulierbare Fehlbeträge eine Katastrophe bedeuten. Oder das Aus für die Teilhabe am sozialen Leben.

Sie habe bereits eine Vielzahl an heiklen Situationen kennengelernt, wo Hilfen von Jugendamt, Sozialamt oder Krankenkassen zumindest kurzfristig nicht greifen, sagt Gabriele Bachem-Böse, Vorsitzende des „Creglinger Sofa“. In Grenzfällen und wenn keine Rücklagen (mehr) da sind, unterstützt „Sofa“ vergleichsweise unbürokratisch, oft als Mix aus Zuschuss und Kleindarlehen. „Bedarfsorientiert“, seien solche Unterstützungen sagt Bachem-Böse und sie werden auf Antrag an den Verein gewährt.