Weniger Kunden im Markt erlaubt

Main-Tauber-Kreis. Zu den Stoßzeiten erfordert das Einkaufen nun noch mehr Geduld, denn es gibt weniger Einkaufswagen und -körbe vor den Markttüren – dabei braucht es einen pro Person, um Einlass zu erhalten. Das Infektionsschutzgesetz wurde verschärft.

Am Kaufland in Igersheim sieht man rot-weiße Absperrbänder im Wind flattern und ebenso auf dem Parkplatz des Bad Mergentheimer Rewe-Marktes. An vielen anderen Einkaufsmärkten wurden genauso wie hier neue Limitierungen bei der Einkaufswagen-Flotte vorgenommen. Im Mergentheimer Müller-Markt gibt es jetzt weniger Einkaufskörbe als bisher. Jeder Kunde wird künftig mit Hinweisschildern oder durch Ansagen des Personals aufgefordert, stets einen Einkaufswagen oder -korb mit sich zu führen.