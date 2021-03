Odenwald-Tauber. Trotz der Corona-Krise ist die Zahl der Insolvenzen 2020 in Baden-Württemberg um fast ein Viertel gesunken. Im Main-Tauber-Kreis gingen die Unternehmens- und Privatinsolvenzen im letzten Jahr sogar um 31,3 Prozent zurück, im Neckar-Odenwald-Kreis um 19,1 Prozent. Grund für die geringe Zahl der Insolvenzanträge ist nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes neben den staatlichen Finanzhilfen das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens, das für alle ab dem 1. Oktober 2020 beantragten Insolvenzverfahren in Kraft trat. Deshalb könnte es sein, so das Amt, dass Überschuldete ihre Insolvenzanträge zunächst zurückgestellt haben.