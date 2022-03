Weniger Badetote

Berlin. In Deutschland sind im vergangenen Jahr so wenige Menschen bei Badeunfällen ertrunken wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Mindestens 299 Menschen ertranken – rund 20 Prozent weniger als 2020, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. „Damit haben wir für das Jahr 2021 den niedrigsten Stand seit 2000 verzeichnet, als wir anfingen, die Zahlen systematisch zu erheben“, sagte Präsidentin Ute Vogt. Die Zahl der Ertrunkenen sei im dritten Jahr in Folge gesunken. 57 Prozent der Ertrunkenen mit bekanntem Alter waren älter als 50 Jahre, 17 Kinder im Alter bis zehn Jahre ertranken 2021, sechs weniger als ein Jahr zuvor. Unter den Elf- bis 20-Jährigen gab es dagegen einen Anstieg von 26 auf 30 Todesfälle. dpa

