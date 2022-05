Weiterer Kindergarten für Buchen

Buchen. Erstmals in der Geschichte Buchens wird die Stadt als Träger einer Kindertagesstätte auftreten. Das beschloss der Gemeinderat am Montagabend mehrheitlich. In Kooperation mit dem TSV Buchen soll in unmittelbarer Nachbarschaft des Frankenlandstadions ein „Sportkindergarten“ entstehen – und das schon im kommenden Jahr.

Hintergrund dieser Eile ist die derzeitgen Auslastung der Kinderbetreuungsplätze auf dem gesamten Stadtgebiet Buchens; diese beträgt 98,3 Prozent. „Die Luft wird dünn. Wir sehen dringenden Handlungsbedarf“, sagte Bürgermeister Roland Burger.

Die neue Kindertagesstätte soll „Am Rühlingshof“ in Modulbauweise entstehen und kostet die Stadt etwa 4,3 Millionen Euro. mf

