Weit über 100 Jobs sind in Gefahr

Seckach. Immer wieder standen die Beschäftigten der Seckacher Firma Hilite zwischen Bangen und Hoffen. Nun scheint das Ende des Werks aber beschlossene Sache zu sein. Das fürchtet Birgit Adam, Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall Tauberbischofsheim.

Nach ihren Informationen will der Automobilzulieferer Hilite seinen Standort in Seckach Ende 2023 schließen. Auch das Werk in Marktheidenfeld ist betroffen. Dort werden die Mitarbeiter am Montag über einen geplanten bevorstehenden Personalabbau informiert. Die Mitarbeiter in Seckach erhielten die schlechte Nachricht bereits in der vergangenen Woche.

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig reagiert entsetzt und hat sich mit einem Schreiben an das Unternehmen gewandt. Hilite ist mit weit über 100 Beschäftigten der größte industrielle Arbeitgeber Seckachs.

