Odenwald-Tauber. Solch ein Wintereinbruch hat es hierzulande schon lange nicht mehr gegeben. Aber jetzt hat die kalte Jahreszeit die gesamte Region so richtig im Griff. Für all jene, die tagtäglich im Straßenverkehr unterwegs sind, mag die weiße Landschaft wegen manch nicht geräumter oder glatter Straßen kein so erfreulicher Anblick sein. Doch es gibt auch die schönen Seiten der kalten Jahreszeit.

AdUnit urban-intext1

In einem Aufruf via Facebook haben die Fränkischen Nachrichten die Nutzer dazu animiert, Fotos von Winterimpressionen hochzuladen. Einige davon veröffentlichen wir auf dieser Seite, damit die Leser einen Eindruck davon bekommen, wie toll es aussieht, wenn alles weiß überzuckert ist. ktm