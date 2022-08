Weinlese startet schon

Würzburg. Es ist ein äußerst früher Start in die Weinlese, die die Witterung in diesem Jahr dem Winzer Reiner Ullrich und seinen Kollegen beschert. „Sonst haben wir in der ersten oder zweiten Septemberwoche angefangen“, sagt Ullrich. Jetzt aber wird er schon in dieser Woche mit der Sorte Ortega starten. Nach dem Hitzejahr 2019 ist das einer der frühesten Erntebeginne, an die sich der Winzer aus Kleinochsenfurt (Landkreis Würzburg) erinnert. Auch die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim berichtet von zeitlichen Verschiebungen. Im Schnitt seien alle Sorten drei Wochen zu früh in ihrer Entwicklung, sagt Daniel Heßdörfer, Leiter des Arbeitsbereichs Forschungskoordination am Institut für Weinbau und Oenologie.

