Weinfest „light“ soll stattfinden

Dertingen. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause feiern die Dertinger ein Weinfest „light“. Am 30. April und am 1. Mai findet traditionsgemäß das Weinfest statt. Zwei Jahre konnte aufgrund der Corona-Pandemie keines stattfinden. Nun sind die Veranstalter der Weinfest GbR optimistisch und freuen sich, ihr Fest rund um den Dertinger Mandelberg 2022 wieder aufleben lassen zu können. Auch wenn der Rahmen ein wenig kleiner ausfällt – quasi ein Weinfest „light“ – haben sich die Dertinger einiges überlegt. Gefeiert wird in diesem Jahr vor und in der Mandelberg-Halle in Dertingen. Ein Festzelt wird es nicht geben. Alternativ verwandelt sich der Schulhof in eine gemütliche Weinlaube, die zum Schöppeln einlädt. Musikalisch umrahmt wird der Samstagabend von den Schoppendales.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1