Weikersheim: Schüler waschen Autos

Weikersheim. Wette gegen den IOC-Präsidenten Dr. Thomas Bach gewonnen – und trotzdem den eigenen Einsatz „gespendet“. Eine Autowaschaktion des Weikersheimer Gymnasiums kam jetzt Pflegekräften zugute.

„Ihr habt gekämpft und durchgehalten“, so IOC-Präsident Thomas Bach bei seiner Olympia 2020-Eröffnungsrede in Tokio an die Athleten und Hintergrundakteure des ein Jahr verschobenen Sportevents. Auch die Weikersheimer Gymnasiasten und Alumni, die im Gefolge der Wette mit dem aus Tauberbischofsheim stammenden IOC-Chef dürfen sich angesprochen fühlen. Sie hatten bei ihrem „Run to Tokio“ ihre Laufwette gegen Bach mit Bravour gewonnen und in zehn Tagen die 12 459 Kilometer absolviert.