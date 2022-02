Warten auf Befehl

Würzburg. Putins Krieg gegen die Ukraine ist auch in den unterfränkischen Bundeswehr-Standorten in Veitshöchheim, Hammelburg und Volkach ein großen Thema. Die Soldaten wissen nicht, was auf sie zukommt. Ein langjährig in Unterfranken stationierter Berufssoldat mit zwei Kindern fragt sich, ob der Familie in dieser Situation der geplante Hausbau noch zumutbar ist. Andere Soldaten, die ehrenamtlich Schöffen vor Gericht, Gemeinderäte oder Trainer sind, warnen, dass sie nicht sagen können, wie viel Zeit ihnen jetzt noch für diese Aufgaben bleibt. Ähnlich äußern sich Soldaten, die als Corona-Nachverfolger im Landratsamt Würzburg aushelfen. Die Pressesprecherin des Landratsamts Würzburg bestätigte, dass es „eine Bitte der Bundeswehr gab, die unterstützenden Soldaten vom Dienst im Gesundheitsamt freizustellen.

