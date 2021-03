Frankfurt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) warnt vor einer globalen Wasserkrise. Sie kündigte am Sonntag in Berlin für den 1. Juli eine internationale Ministerkonferenz in Bonn an, um die für 2030 vereinbarten Entwicklungsziele der Vereinten Nationen in Bezug auf den Schutz des Wassers als Lebensgrundlage noch zu erreichen. Es gelte, rasch zu handeln, sagte die Ministerin. Auch die UNO-Flüchtlingshilfe mahnte vor dem Weltwassertag am Montag angesichts der Folgen des Klimawandels politische Initiativen an. Derzeit hätten 2,2 Milliarden Menschen keinen durchgängigen Zugang zu sauberem Trinkwasser, und 4,2 Milliarden könnten keine sicheren Sanitäranlagen nutzen. epd