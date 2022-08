Warnlampen leuchten

Würzburg. Die Lage der geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen in Würzburg ist bedrohlich. Aus diesem Grund hatte die Seniorenvertretung der Stadt, zusammen mit der Reha-Klinik des Bürgerspitals und der Reha-Klinik der Arbeiterwohlfahrt zu einer Pressekonferenz unter der Leitung von Hülya Düber, Chefin des Sozialreferates der Stadt, in den Wappensaal des Würzburger Rathauses geladen. Im Vorfeld hatte die Vorsitzende der Würzburger Seniorenvertretung, Renate Fiedler, einen Brief an den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek geschrieben. Darin wies sie auf die ernste Lage hin, die von der Corona-Pandemie verschärft worden war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1