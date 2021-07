Walter hat Entwicklung geprägt

Bad Mergentheim. Berthold Walter hat die Bezugs- und Absatzgenossenschaft (Bageno) geprägt. Drei Jahrzehnte führte er deren Geschäfte – und hat das Unternehmen nach oben gebracht. Nun geht der Lotse von Bord – und sucht neue Herausforderungen. Wenn er auf seine lange berufliche Laufbahn zurückblickt, zieht Walter zufrieden Bilanz. „Ich sehe die Bageno als genossenschaftlichen Dienstleister für die Landwirtschaft - und dieses Thema liegt mir sehr am Herzen.“ In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer des Unternehmens mit Hauptsitz in Bad Mergentheim sei es ihm daher immer sehr wichtig gewesen, die Standpunkte des Agrarsektors zu vertreten und bestmöglich zu unterstützen.

