Walldürn wird offiziell Wallfahrtsstadt

Walldürn. Es ist offiziell: Die Stadt wird ab dem 1. Januar die Zusatzbezeichnung „Wallfahrtsstadt“ tragen. Das teilte das Innenministerium mit. In einer Videokonferenz überreichte Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl die Genehmigung zum Führen einer Zusatzbezeichnung. „Walldürn ist der größte eucharistische Wallfahrtsort in Deutschland und somit auch ein bedeutendes geistliches Zentrum in unserer Erzdiözese Freiburg, das jährlich von Tausenden von Pilgerinnen und Pilgern aufgesucht wird. Es freut mich, dass die Bedeutung von Walldürn als Wallfahrtsort nun auch auf den neuen Ortsschildern zum Ausdruck kommen kann“, sagte Erzbischof Stephan Burger. Ab dem 1. Januar darf zudem Mosbach den Zusatz „Hochschulstadt“ tragen.

