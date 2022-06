Vorfreude ist bereits zu spüren

Bad Mergentheim. Nur noch ein paar Wochen, dann findet Anfang Juli im Herzen der Kurstadt Bad Mergentheim das bundesoffene Beachvolleyballturnier statt, organisatorisch getragen vom TV 1862 Bad Mergentheim, der Baufirma Leonard Weiss und der Stadt Bad Mergentheim.

Bei den Verantwortlichen ist die Vorfreude auf dieses einmalige Sportevent schon zu spüren, aber auch die Spannung steigt merklich an in der Endphase der Vorbereitungen. Und wenn alles so verläuft wie geplant, wird auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus drei Tage lang gepritscht, gebaggert und geschmettert. Die Zuschauer werden dann spannenden Beachvolleyballsport und ein attraktives Rahmenprogramm (unter anderem Cheerleader und Rope- Skipping) zu sehen bekommen.

