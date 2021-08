Vor 60 Jahren wurde die Mauer gebaut

Odenwald-Tauber. Für die Berliner war es ein traumatisches Erlebnis: Die Teilung ihrer Stadt vor 60 Jahren. Schon Wochen zuvor hatte sich die Lage zugespitzt. Die Flüchtlingszahlen von Ost nach West stiegen von Tag zu Tag an, in der Spitze wurden binnen 24 Stunden 2000 im Westberliner Lager Marienfelde registriert. Die Bewohner grenznaher Gebiete, die sowohl den Rundfunk als auch das Fernsehen der DDR empfangen konnten, verfolgten die Dramatik von zwei Seiten hautnah. Wie die Menschen aus der Region Odenwald-Tauber diesen Höhepunkt des Kalten Krieges erlebten und was der Mauerbau für sie bedeutete, wollten die FN von Zeitzeugen wissen, die damals junge Frauen und Männer waren. Manch einer bangte mit Verwandten von „drüben“, für andere waren die Geschehnisse ziemlich weit weg. Bild: dpa

