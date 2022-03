Vom Krimi bis zum Liebesroman

Wertheim. Ob Bücherbox oder Bücherzelle – ein öffentlich zugänglicher Bücherschrank kommt immer gut an, besonders wenn er so liebevoll gepflegt wird wie der in Wertheim durch Gerald Strauß.

Der Impuls für die Errichtung einer Bücherzelle in Wertheim kam von Seniorenbeirat. Der Rotary-Club bezahlte den Umbau der englischen Telefonzelle, die auf dem Wenzelplatz nun als öffentliche Bücherzelle installiert ist. Passanten können seit vier Jahren hier vom Krimi bis zum Historienroman völlig komplikationslos Bücher jeglichen Genres mitnehmen und wiederbringen oder tauschen.

Der Dertinger Gerald Strauß hat die Betreuung des öffentlich zugänglichen Bücherschranks übernommen. Er schaut zweimal in der Woche vorbei und kümmert sich unter anderem um das Auffüllen der Regale.

