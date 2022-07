Volker Rohm im Abschieds-Gespräch

Hardheim. Freitag, 1. August 2014: Der 52-jährige Volker Rohm trat sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Hardheim an. Mit 52 Prozent der Stimmen setzte sich der damalige Förster im ersten Wahlgang gegen Lothar Beger durch. Acht Jahre sind seitdem vergangenen, und im Januar kündigte der Rathauschef an, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Zum 31. Juli 2022 ist also Schluss.

Im großen Abschluss-Interview mit den Fränkischen Nachrichten blickt Rohm auf das „Bürgermeistersein“ zurück, verrät auf welche abgeschlossenen Projekte er besonders stolz ist, und was er gerne noch vollendet hätte. Der 60-Jährige verrät, was er rückblickend anders machen würde und gibt Einblicke, was er in seinem bevorstehenden Ruhestand so vor hat. mg