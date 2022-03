„Viva Tiara“ eröffnet die Saison

Wertheim. Es ist ein Anblick, auf den viele Wertheimer gewartet und den Café- sowie Einzelhandelbetreibende herbeigesehnt haben: Das erste Kreuzfahrtschiff ging am Samstag in Wertheim vor Anker. Die „Viva Tiara“ ist mit ihren 110 Metern Länge zwar nicht das größte Schiff, das in Wertheim anlegt, in dieser Saison war es aber das erste, das Reisende an Bord hatte, genauer gesagt 98. Noch 15 weitere Mal wird die „Viva Tiara“ bis zum Saisonende in Wertheim anlegen. Entsprechend der derzeit vorliegenden Anmeldungen bei der Tourismus Wertheim GmbH werden in dieser Saison insgesamt 502 Kreuzfahrtschiffe an einem der drei Anlegestellen voraussichtlich vor Anker gehen und deren Passagiere das Treiben in der Stadt an Main und Tauber bereichern. Den Reigen beenden im Jahr 2022 wird übrigens auch wieder die „Viva Tiara“ am 27. Dezember.

