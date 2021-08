Viertel der Betroffenen jünger als 20

Neckar-Odenwald-Kreis. Waren in der „ersten Welle“ noch vor allem die über 80-Jährigen und die 50- bis 60 Jährigen von einer Infektion betroffen, so erkrankten in der dritten Welle auch viele Jüngere. Im Juni waren etwa 24 Prozent der Betroffenen zwischen zehn und 20 Jahre alt.

Solche Informationen und andere spannende Einblicke in statistische Auswertungen nach über einem Jahr Pandemie gaben Verantwortliche des Gesundheitsamts und des Kreisimpfzentrums in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales des Kreises.

Einen Überblick gab Geschäftsbereichsleiterin Susanne Heering auch über die Symptome, welche die Infizierten zeigten: Meistens Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und in vielen Fällen auch Fieber.