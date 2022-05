Vielzahl anerkannter Studiengänge

Bad Mergentheim. Seit dem 1. Februar ist Prof. Dr. Martina Klärle aus Schäftersheim Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Bei ihrem Antrittsbesuch im Campus Bad Mergentheim am Freitag ergab sich auch die Gelegenheit zu einem Pressegespräch.

Die neue Präsidentin nahm sich Zeit für ihren Antrittsbesuch auf dem Campus Bad Mergentheim – dicht gedrängt folgten Vorstellungen, Rundgang und Gespräche mit Beschäftigten und Mitarbeitern, der Leitungsebene und dem Beirat des Campus Bad Mergentheim.

Am Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten nahmen auch der Leiter des Campus’ Bad Mergentheim, Prof. Dr. Seon-Su Kim, und Oberbürgermeister Udo Glatthaar teil. Die DHBW ist die erste staatliche duale, also praxisorientierte Hochschule in Deutschland. Sie führt seit März 2009 das erfolgreiche duale Modell der früheren Berufsakademie Baden-Württemberg fort. Sie bietet eine Vielzahl von national und international anerkannten Bachelor-Studiengängen.

