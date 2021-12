Vielerorts ist Anmeldung notwendig

Neckar-Odenwald-Kreis. Für viele Gläubige aus der Region hat im vergangenen Jahr ein entscheidender Punkt an Weihnachten gefehlt: Der Gang zum Gottesdienst. Aufgrund der damaligen Corona-Lage im Landkreis fanden „Geister-Gottesdienste“ – also ohne Mitfeiernde – statt. Die Lage ist zwar auch in diesem Jahr weiterhin angespannt, aber es gibt eine gute Nachricht: Die evangelischen und katholischen Gottesdienste sollen stattfinden. Für viele Angebote ist jedoch eine vorherige Anmeldung erforderlich. „Das Weihnachtsfest wird bei uns natürlich immer noch mit Beschränkungen gefeiert, aber wir können in allen Gemeinden eine gottesdienstliche Feier anbieten – sowohl an Heiligabend als auch an den Feiertagen“, freut sich Johannes Balbach, Leiter der Buchener Seelsorgeeinheit und Dekan.

