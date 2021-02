Odenwald-Tauber/Weinsberg. „Das Ergebnis der Kontrollwoche zeigt, welche ernsten Probleme im gewerblichen Güter- und Personenverkehr nach wie vor bestehen und welches Gefahrenpotenzial auf unseren Straßen vorherrscht“: So lautet die Bilanz der Schwerpunktkontrollen, die die Polizei an der A 6 und der A 81 durchführten. Auch der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim führte solche Kontrollen durch. Dabei wurden 350 Fahrzeuge aus 17 unterschiedlichen Zulassungsstaaten kontrolliert. Hierbei kamen 130 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten zum Vorschein. „Unsere Verkehrsdienste leisten damit einen wichtigen Baustein für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Bereich des Polizeipräsidium Heilbronn“, so die Polizei.