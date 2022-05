Veteranen begeistern die Fans

Tauberbischofsheim. Auf dem Tauberbischofsheimer Markt- und dem Schlossplatz fand am Samstag das 25. Oldtimertreffen des Automobilclubs im ADAC statt. Bürgermeisterin Anette Schmidt freute sich die zahlreichen Oldtimer und ihre Fans.„Vom Schlossplatz fuhren die schönen Fahrzeuge auf den Marktplatz und machten so unsere Stadt bunt“, so die Bürgermeisterin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Jahr waren über 100 Oldtimer und Youngtimer aus den 1950er bis 1980er Jahren nach Tauberbischofsheim gekommen – darunter ein VW Bulli T1 „Samba“ von 1963, ein Riley RMB von 1950 mit Holzarmatur, von dem es heute keine 200 Fahrzeuge mehr gibt, und ein VW Käfer im Gespann mit einem Eriba-Puck-Wohnwagen Baujahr 1966.

Neben den zahlreichen vierrädrigen Veteranen der Automobilgeschichte waren auch einige schöne Motorräder am Start.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2