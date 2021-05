Verwaltung positioniert sich

Hardheim. Das jüngst in der Hardheimer Bevölkerung so intensiv diskutierte Thema „Ortsumgehung“ wird nun um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben. Auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig hat sich die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Volker Rohm positioniert. In der Mitteilung heißt es: „… dass an einer Realisierung einer Ortsumgehung weiterhin festgehalten werden soll.“

Einen größeren Raum im Schreiben nimmt ein Kreisel ein, den sich Gemeinderat und Verwaltung am Ortseingang von Schweinberg kommend wünschen würden. Durch die Wiederbelebung der Carl-Schurz-Kaserne und den Norma-Markt sei das Verkehrsaufkommen dort deutlich gestiegen.