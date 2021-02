Odenwald-Tauber. Das umstrittene Insektenschutzpaket ist am Mittwoch im Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden. Es könnte aber noch zu Veränderungen kommen. Die FN sprachen darüber mit MdB Alois Gerig, Agrarminister Peter Hauk, CDU-Fraktionsvorsitzendem Dr. Wolfgang Reinhart und Stefan Fröbel, Geschäftsführer des Bauernverbandes Main-Tauber. Alois Gerig, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, hatte sich im Vorfeld intensiv dafür eingesetzt, dass der ursprüngliche Gesetzesentwurf so nicht eingebracht wird. „Ich habe größtes Verständnis für die Proteste der Bauern. Ohne Zweifel wollen und brauchen unsere Landwirte mehr Insektenschutz. Fest steht aber auch, dass nur ein kleiner Teil der Problematik auf die Landwirtschaft zurückzuführen ist“, so Gerig.