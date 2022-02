Verkehr sorgte für Diskussion

Lauda-Königshofen. Die neue kommunale Kindertagesstätte in Königshofen rückt in greifbare Nähe. Der Gemeinderat segnete die Entwurfsplanung für die dreigruppige Einrichtung ab. Zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe haben dort Platz. Gebaut werden soll auf dem Hartplatz an der Turmbergschule. Eine Diskussion entzündete sich weniger an der Planung – mit der waren die Fraktionen einverstanden – als vielmehr an der künftigen Verkehrssituation von Kindergarten, Krippe und Grundschule. Daneben hat auch die Feuerwehr ihr Domizil. Für einige Gemeinderäte war das Gefahrenpotenzial durch das hohe Verkehrsaufkommen in Stoßzeiten bedenklich. Die Verwaltung will dazu noch eine Konzeption vorlegen.

