„Vergessen kann man das nie“

Würzburg. Auch mehr als eine Woche nach der Messerattacke von Würzburg mit drei Todesopfern können viele das Geschehene nur schwer in Worte fassen. Dank der Zivilcourage einiger Passanten, die sich dem Täter mutig entgegenstellten, ist nach Überzeugung der Behörden ein noch schlimmeres Ausmaß verhindert worden. Und auch der selbstlose Einsatz der zahlreichen Rettungskräfte verdient allergrößten Respekt. Durch ihr beherztes und schnelles Eingreifen war es gelungen, die lebensgefährlich und schwer Verletzten rasch in die Krankenhäuser zu transportieren – und ihnen so das Leben zu retten. Die Kräfte von Bayerischem Roten Kreuz, Johannitern und Maltesern hätten hervorragend miteinander harmoniert und kühlen Kopf bewahrt, erzählt ein Rettungssanitäter im Gespräch mit den FN. Vergessen könne man diesen Einsatz jedoch nie.

