Vdk fordert bessere Unterstützung

Main-Tauber-Kreis. Der Sozialverband VdK Deutschland führt in diesem Jahr eine Kampagne „Nächstenpflege“ durch, die unter anderem auch vom VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim insbesondere mit einem dafür gegründeten Arbeitskreis aktiv unterstützt wird (wir berichteten). Aus diesem Anlass veranstaltete der Kreisverband im Gasthaus „Zum Gänschwirt“ in Königshofen eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema mit Vertretern von Politik, Verwaltung und zuständigen Institutionen.

„Seine Nächsten zuhause zu pflegen, ist zwar zumeist erfüllend, bringt aber oft Betroffene und Angehörige an die eigenen Grenzen – körperlich, seelisch und finanziell“, so Kurt Weiland, Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim. Mehr Unterstützung für die Pflegenden lautet deshalb die Forderung an die Politik.