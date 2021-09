Unter den 200 Besten

Würzburg. Im „Times Higher Education World University Ranking“ (THE) rangiert die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) dieses Jahr unter den besten 200 Universitäten weltweit. In Deutschland gehört sie zu den Top 20.

Das Ranking vergleicht gut 1600 forschungsintensive Universitäten aus 99 Ländern. Die (JMU) kann darin ihre starke Position behaupten: Sie erreicht weltweit Platz 165 und rangiert in Deutschland an 16. Stelle. In Bayern können nur die beiden Münchener Exzellenzuniversitäten bessere Ergebnisse erzielen.

JMU-Präsident Paul Pauli freut sich über das starke Abschneiden. „Ganz besonders im nationalen Vergleich können wir sehr stolz auf unser Ergebnis sein – nicht zuletzt weil die deutschen Universitäten, die vor der JMU rangieren, mehrheitlich als Exzellenzuniversitäten in besonderer Weise gefördert wurden. “