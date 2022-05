Unendliche Suche nach Schönheit

Weikersheim. Mit einer Vernissage wurde jetzt in Weikersheim die 15. Skulpturenschau eröffnet. Zu sehen sind Werke von Malgorzata Chodakowska, die schon zum zweiten Mal in Weikersheim ausstellt.

Die in Dresden lebende polnische Künstlerin Malgorzata Chodakowska zeigt bis zum 18. September an verschiedenen Stationen in der Weikersheimer Innenstadt einen Querschnitt aus ihrem reichhaltigen Schaffen als Bildhauerin.

Ihre Suche nach der Schönheit sei unendlich, so die Künstlerin und sie gebe ihr die Kraft, die jedem Kunstfreund hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubere. Zur Vernissage der mittlerweile 15. Skulpturenschau der Stadt war neben Bürgermeister Nick Schuppert die Künstlerin selbst und eine erfreulich große Schar von Kunstinteressenten gekommen.

