Odenwald-Tauber. Zum Glück gibt es auch noch andere Themen als Corona. Das Wetter zum Beispiel. An diesem Wochenende zeigt sich endlich die Sonne. Nach dem vielen Grau der vergangenen Wochen kann man sich am glitzerndem Schnee erfreuen – wie hier am Donnerstag in Tauberbischofsheim – und an den Winterbildern unserer Leser. Viele Hobbyfotografen aus der Region waren in den letzten Tagen mit der Kamera unterwegs. Bild: Sabine Holroyd