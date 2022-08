Umzug erweist sich als Magnet

Aub. Einen Festzug in bisher unbekannter Form hat „Aub Aktiv“ in diesem Jahr organisiert: Humorvolle und einfallsreiche Blicke zurück brachten beim bunten Umzug jede Menge Sehenswertes auf die Straßen. Nach dem Motto „Das waren noch Zeiten – von den wilden Fünfzigern bis zur Neuen Deutschen Welle“ war vieles auf den Straßen, was den älteren Zuschauerinnen und Zuschauern noch aus dem Alltag bekannt war, von Maschinen, Ackergerät, Fahrzeugen bis zur Musik. Die Auber Kirchweih, die nach zweijähriger Pause wieder in gewohntem Umfang stattfinden konnte, war ein richtiger Selbstläufer. Der Marktplatz, der sich am Wochenende in den größten Biergarten des Landkreises verwandelt hatte, war nahezu voll besetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1