Umfrage zum Neun-Euro-Ticket

Odenwald-Tauber. Nach drei Monaten läuft das Neun-Euro-Ticket in Deutschland aus. Doch wie stark und wofür nutzten es die Bürger in der Region? Eine Umfrage – unter anderem am Laudaer Bahnhof – sowie unter Experten gibt Einblicke.

Besonders ausgiebig nutzte Hannah Ballweg aus Waldstetten das Neun-Euro-Ticket. So reiste sie unter anderem nach Mainz, Lindau und Hamburg, wofür sie vor allem für letzteren Trip einige Stunden auf den Gleisen verbrachte. Dennoch „war es besser als gedacht“, berichtet die 19-Jährige. Auch wenn vereinzelte Züge voll waren, war sie nach den Schlagzeilen Anfang Juni über überfüllte Bahnhöfe positiv überrascht. Allerdings habe sie in den letzten Monaten auch negative Erfahrungen gesammelt aufgrund von Verspätungen und verpassten Anschlüssen, was jedoch generelle Probleme der Bahn seien.