Überflutung ist ein Ärgernis

Sindolsheim. Für allgemeine Unruhe sorgt seit geraumer Zeit ein Biber, der sich zwischen der Gaimühle und der Talmühle an einem Teilstück der Kirnau niedergelassen hat. Er nagt nicht nur an den dortigen Bäumen und baut Dämme, sondern zehrt auch an den Nerven der örtlichen Landwirte. Denn das aufgestaute Wasser der Kirnau überschwemmt ihr angrenzendes Ackerland.

In der jüngsten Sitzung des Sindolsheimer Ortschaftsrats griff Ortsvorsteher Jürgen Fuchs das Thema erneut auf, weil beim Landratsamt und dem Biberbeauftragten Joachim Bernhardt ein anonymes Schreiben eingegangen war.

Die Landwirte vor Ort fordern nun auch einen finanziellen Ausgleich.