Über die Doppelmoral seiner Zeitgenossen

Ein Dichter, der seiner Zeit voraus ist, hat es nicht leicht. Heinrich von Kleist macht da keine Ausnahme. Seine Erzählung „Die Marquise von O….“ aus dem Jahre 1808 stellt eine verwitwete junge Frau ins Zentrum des Geschehens, die in einem streng patriarchalischen Umfeld versucht, über sich selbst zu bestimmen. In der Theateradaption von Oliver Meyer ist das Stück aktuell am Würzburger Mainfranken Theater im Keller Z87 auf dem Bürgerbräugelände zu erleben. Rund 70 Minuten fesselt eine rhythmisch-dynamische Sprache, die vor großen Emotionen fast zu bersten scheint. In der Inszenierung von Solvejg Bauer gelingt es den Protagonisten auf der Bühne rasch, mit prägnanten Gebärden den Wesensgehalt des nicht sehr oft auf Spielplänen zu findenden Stückes zu offenbaren.

Kriegerische Zeiten

Heinrich von Kleist stammt aus einer preußischen Soldatenfamilie mit großen Namen und beginnt den Militärdienst bereits mit 14 Jahren. Drei Jahre nach der Französischen Revolution gerät er damit 1792 mitten in das Kriegsgeschehen zwischen Preußen und Frankreich. Auf eigenen Wunsch quittiert Kleist 1799 den ungeliebten Militärdienst. Neun Jahre später schreibt er die Erzählung in einem Jahr voller Umwälzungen. Russland überfällt 1808 Finnland, Schweden befindet sich bereits im Krieg mit Russland und dem Frankreich Napoleons, das seinerseits Ende des Jahres Madrid zur Kapitulation zwingt.

Gerade im Jahr 1808 steht Kleist, der zu Lebzeiten als Dichter und Schriftsteller nie die Anerkennung bekommt, die er so sehr herbeisehnt, stark unter Erfolgsdruck. Sein in diesem Jahr von Johann Wolfgang von Goethe in Weimar uraufgeführtes Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ ist nur mäßig erfolgreich. Trotzdem stellt Kleist in seiner Erzählung mit der Marquise erneut eine junge Frau in den Mittelpunkt, die sich gegenüber einem zukünftigen Partner und der Umwelt behaupten muss, obwohl ihr Vertrauen in die Gesellschaft stark erschüttert wird.

Brüchiges Familienbild

Als Schauplatz der Handlung wählt Kleist eine norditalienische Kleinstadt zum Zeitpunkt des 1799 begonnenen zweiten Koalitionskrieges. Als Tochter des Kommandanten von G…, der eine Zitadelle verteidigt, gerät die Marquise in die Hände feindlicher Soldaten. Nur das Eingreifen eines Grafen scheint eine drohende Vergewaltigung verhindert zu haben, bevor die Frau in Ohnmacht fällt. Die Täter werden ausfindig gemacht und ohne viel Federlesens exekutiert, während die Familie der Marquise dem Grafen vor dessen Abreise überschwänglich für seine vermeintliche Heldentat dankt. Wenig später wird der Graf schwer verwundet und kehrt geläutert zur Familie des Kommandanten zurück. Auf sein Ansinnen, sich ohne weitere Umstände mit der Marquise vermählen zu wollen, reagiert die Familie mit Befremden. Die Anzeichen einer Schwangerschaft einige Wochen später verdrängt die Marquise ganz im Sinne von Christian Morgenstein, „weil nicht sein kann, was nicht sein darf“. Der Arzt wird beschimpft, erst eine Hebamme beseitigt alle Zweifel. Der Vater jagt die Tochter aus dem Haus, weil die Eltern ihr die Behauptung nicht abnehmen, keine Erinnerung an einen Zeugungsakt zu haben. Trotz ihrer Verzweiflung setzt die Schwangere durch, das Elternhaus nicht ohne ihre Kinder verlassen zu müssen. Die Marquise lässt sich nicht unterkriegen, wird in der Krise immer selbstbewusster und setzt mutig eine Zeitungsannonce als „eine Dame von vortrefflichem Ruf“ auf, mit der sie die Wahrheit wissen und den Mann finden will, der ihr das angetan hat. Sie sei mit Rücksicht auf die Familie entschlossen, ihn zu heiraten.

Es bleibt offen, ob die Marquise weiß, was geschehen ist oder wegen eines Schocks in Ohnmacht gefallen ist und die Wahrheit verdrängt hat. Ihre nachträgliche Erinnerung an „einen edlen Retter“ legt letztere Vermutung nahe. Durch eine List verschafft sich die Mutter Gewissheit darüber, dass die Tochter unschuldig ist. Daraufhin nehmen die Eltern sie wieder unter Tränen in ihr Haus auf. Der Graf lässt nicht locker, erreicht sein Ziel aber erst mit einem Heiratsvertrag, in welchem er auf alle Rechte als Ehemann verzichtet, sich aber bereit erklärt, allen Pflichten eines solchen nachzukommen. Nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes gibt es dann doch nach einer großzügigen Schenkung des Grafen und der Einsetzung der Marquise als Alleinerbin ein Happy End.

Beeindruckendes Ensemble

Trotz faktischer Rechtlosigkeit der Frauen jener Zeit verkörpert Sina Dresp als Marquise eine starke Persönlichkeit, die sich ihre Rechte erkämpft und nur rein äußerlich die gesellschaftlichen Zwänge akzeptiert, dem Manne untertan zu sein. Das Stück lässt offen, ob sich aus dieser Konstellation noch eine echte Liebesbeziehung entwickeln kann.

Moralisch agierend

Martin Liema gibt einen moralisch agierenden Grafen, den seine maskulinen Gelüste zu einem Verbrechen getrieben haben. Wie brüchig seine guten Vorsätze sind, zeigt er nachvollziehbar in der Szene, als er die von der Familie verstoßene Marquise aufsucht und körperlich so bedrängt, dass diese sich losreißen muss. Auf der anderen Seite vermittelt Martin Liema den Eindruck eines reumütigen Verliebten, ohne sich genügend in die Gefühlslage der Marquise hineinversetzt zu haben.

Den Kommandanten der Zitadelle spielt Georg Zeies ausdauernd als einen rigorosen Vater, der in der Rolle eines Patriarchen und Beschützers der Familie ein klägliches Bild abgibt. Die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen sind ihm wichtiger als das Glück seiner Tochter. Zeies vermag dabei mit Mimik und Gestik den Zwiespalt eines Mannes darzustellen, der seinen weichen Kern vergeblich hinter einer rauen Schale zu verbergen sucht. Isabella Szendzielorz verkörpert eine Mutter mit viel Verständnis für die Tochter, trägt aber die harte Entscheidung, die Tochter zu verstoßen, ohne Einschränkung mit. Starke Szenen gelingen ihr beim erfolgreichen Versuch, die Ehrlichkeit der Tochter auf die Probe zu stellen.

Anselm Müllerschön komplettiert das Schauspieler-Quintett als Forstmeister und Bruder der Marquise. Er spielt konsequent den Laufburschen des Vaters und folgt ihm so bedingungslos, dass er für die prekäre Lage seiner Schwester jegliche Empathie vermissen lässt.

Einen unbedingt zu empfehlenden Besuch der Würzburger Inszenierung lässt sich mit einer Kartenreservierung für die nächsten Vorstellungen am 13., 17. und 20. April über www.mainfrankentheater.de realisieren. ferö