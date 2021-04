Turbo für die Forschung

Würzburg. Der erste Neubau für das Forschungszentrum „Künstliche Intelligenz und Data Science“ („Caidas“) der Uni Würzburg ist in Sicht. Der Freistaat Bayern hat dafür grünes Licht gegeben und stellt Mittel bereit. „Der Infrastruktur-Turbo ist gezündet“: So schreibt das bayerische Wissenschaftsministerium in einer Pressemitteilung, in der es über 125 Millionen Euro für Modulbauten ankündigt. 19 Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bekommen damit grünes Licht für den Ausbau ihrer räumlichen Infrastruktur. Die Mittel stammen aus einem Sonderprogramm zur Hightech-Agenda Bayern. An die Julius-Maximilians-Universität Würzburg gehen rund zehn Millionen Euro. Im „Caidas“-Zentrum werden Strategien entwickelt, um in allen Wissenschaftsgebieten große Datenmengen effizient und mit intelligenten Methoden auswerten und nutzen zu können.

