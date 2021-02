Ahorn/Heilbronn. Erfindergeist und viel Engagement steckte auch in diesem Jahr in jedem Projekt, das die Nachwuchstüftler beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ präsentierten. In diesem Jahr fand die Veranstaltung, die eigentlich im Heilbronner Science Center „experimenta“ geplant war, ausschließlich digital statt. Keine leichte Aufgabe für die Fachjuroren beim Rundgang durch die „virtuellen Werkstätten“, in denen die jungen Forscher, Erfinder und Tüftler eine große Vielfalt bei der Auswahl ihrer Projekte boten. Jedes Projekt hatte einen eigenen virtuellen Raum. Am Regionalwettbewerb beteiligen sich auch Hannah Nultsch, Michelle Köhler und Kim Stark vom Lernhaus Ahorn in Eubigheim. Damit waren die drei Schülerinnen die einzigen Vertreter der Schulen im Main-Tauber-Kreis.