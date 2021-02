Weikersheim. Seit dem 1927 finden sich christliche Frauen in vielen Teilen der Welt zum Gebetstag zusammen. Von Anfang an interkonfessionell geprägte Vorläufer gab es ab 1887 in den USA und Kanada. Der Idee eines Weltgebetstags wuchsen bald Flügel: Aus dem „Tag der Demütigung und des Gebets“ wurde der „Gebetstag für die Innere Mission“ und vier Jahrzehnte nach dem ersten Gebetstag der Weltgebetstag der Frauen. Inzwischen ist der Weltgebetstag, der immer am ersten Freitag im März gefeiert wird, zur größten ökumenischen Basisbewegung von Frauen geworden. Heuer ist Vanuatu das „Gastgeberinnenland“ Das pazifische Inselparadies, das erst 1980 als selbstständiger Staat aus britisch-französischen Dort leben knapp 300 000 Menschen, etwa halb so viele wie in Stuttgart. Der Kirchenbezirk Weikersheim feiert mit dem Land. Einige Präsenzgottesdienste gibt es.