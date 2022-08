Tromm hat neuen Turm

Überwald. Schon von weitem ist sie zu sehen, die „Himmelsleiter“, die sich über die Baumwipfel der Tromm schiebt. Das Bauwerk am Rande des Weschnitztals ist in den vergangenen Monaten als Teil eines von 17 Projekten entstanden, die es 2016 in das Bundesprogramm mit dem Namen „Nationale Projekte des Städtebaus“ schafften – und damit erhebliche Fördergelder kassierten. Seit mehr als 100 Jahren stand auf der Tromm ein Turm aus Holz, aufgebaut auf einem Steinsockel als Untergeschoss. Der Ireneturm, jahrzehntelang ein beliebtes Ausflugsziel und Treffpunkt von Gruppen des Odenwaldklubs (OWK), wurde im Laufe der Zeit marode und baufällig. 2013 wurde er deshalb gesperrt.

