Heilbronn. Der Kripo Heilbronn hat kürzlich zwei Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, seit einiger Zeit eine Vielzahl von Trickdiebstählen begangen zu haben.

Bereits im Dezember 2020 kam es im Landkreis Heilbronn zu einer Häufung derartiger Taten, bei denen meist ältere Menschen auf Supermarkt-Parkplätzen angesprochen wurden.

Einer der Täter gab vor, Geld für einen Einkaufswagen wechseln zu wollen, um dann in die Geldbörsen der Opfer zu greifen und Scheine zu entwenden.

Nun wurden die Männer identifiziert. Es handelt sich um zwei 43- und 39-jährige Rumänen. Nun erfolgte die vorläufige Festnahme auf dem Gelände eines Supermarktes in Essen. Dort und in Heilbronn wurde mutmaßliches Diebesgut in Höhe von rund 8400 Euro sowie gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt werden.