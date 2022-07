Was bewegt einen Metzgermeister aus Mudau, rund zehn Kilometer im zehn bis zwölf Grad kalten Eutersee zu schwimmen? Was treibt ihn an, 5000 Höhenmeter mit dem Fahrrad auf einer Strecke von 180 Kilometer im Odenwald zurückzulegen? Kevin Hauk will damit nicht nur gemeinnützige Organisationen mit eingesammelten Spenden unterstüzen. Er will auch darauf hinweisen, wie schön seine Heimat ist. Zum

...