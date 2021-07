Treffpunkt im Dorf wird wiederbelebt

Bad Mergentheim/Rot. Da steht es, zentral im Dorf, nur ein paar Meter vom ehemaligen Dorfbrunnen entfernt, gegenüber dem Rathaus – und es steht still. Seit 1969, also schon seit vielen, vielen Jahren. Nun aber wird das Milchhäusle wieder zu einem gefragten und geschätzten Treffpunkt. Nicht nur für die Menschen in Rot, sondern auch für auswärtige Radfahrer und Wanderer, die das Dorf besuchen. „Wir wollen das Gebäude sanieren und die Inneneinrichtung so gestalten, dass die ehemalige Nutzung wieder deutlich wird. Wir waren ja ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf; die Viehhaltung und Milcherzeugung gehörte dazu. Und auch die soziale Funktion des Milchhäusles spielte eine große Rolle“, erläutert der Ortsvorsteher.

