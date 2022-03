Nyon. Eintracht Frankfurt hat für das Viertelfinale der Europa League das Traumlos FC Barcelona erwischt. RB Leipzig bekommt es mit Bayer Leverkusens Bezwinger Atalanta Bergamo zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon in der Zentrale von Europas Fußball-Verband UEFA. Die Hinspiele finden am 7. April statt, eine Woche später ist das jeweils zweite Aufeinandertreffen terminiert. Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München auf den spanischen Außenseiter FC Villarreal (5./6. und 12./13. April). In einem möglichen Halbfinale wäre der Sieger des Duells zwischen dem FC Liverpool und Benfica Lissabon der Gegner der Münchner. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1