Traum vom modernen Naturbad

Althausen. Das Freibad in Althausen ist in die Jahre gekommen. Wie es in ein modernes Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung verwandelt werden könnte, damit beschäftigte sich jüngst der Schwimmbad-Förderverein. Stadtbaudirektor Bernd Straub erläuterte die verschiedenen Möglichkeiten der Sanierung und Neugestaltung des Freibades Althausen zum Naturbad mit rein biologischer Wasseraufbereitung als zukunftsorientiertes und nachhaltiges Projekt. Vor allem das Becken befinde sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Seit einigen Jahren sei es undicht mit hohen jährlichen Wasserverlusten. Zudem sei die Wasseraufbereitungstechnik am Ende der technischen Gebrauchsfähigkeit angekommen. Ziel der Neugestaltung sei die Aufwertung und Modernisierung des Freibades.

