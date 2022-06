Tornados im Tiefflug

Tauberbischofsheim. Der Blick vieler Menschen wanderte am Mittwoch immer wieder zum Himmel. Düsenjets donnerten sowohl über das Taubertal als auch über Külsheim und Hardheim. Die FN fragten bei der Bundeswehr nach. „Die Auswertung der Radardaten zeigt ein Kampfflugzeug der Bundeswehr vom Typ Tornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in Büchel. Das Luftfahrzeug flog zwischen 15 und 16.10 Uhr überwiegend im Bereich Külsheim im Rahmen eines Übungsvorhabens zur Unterstützung von Bodentruppen und dabei in Höhen zwischen 500 und 6400 Fuß“, teilte ein Sprecher des Luftfahrtamts der Bundeswehr den FN mit.

