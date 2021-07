Thomas Weich weiß den Wert der Heimat zu schätzen

Die Welt ist im Grunde das Zuhause von Thomas Weich, Jahrgang 1970, und seiner Familie. Aufgewachsen in Königheim, trat er nach Abitur und anschließendem Zivildienst in Köln 1992 in das Auswärtige Amt ein. Für dieses ist er im höheren Diplomatendienst im Einsatz. „International“ ist auch seine Familie. Seine französische Ehefrau Houria hat Weich bei einem Schüleraustausch kennengelernt. Ihre

